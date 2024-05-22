Армія РФ атакувала Чугуєв: є постраждалі, пошкоджено дитсадок

Сьогодні, 22 травня, російські окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. В результаті атаки є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Загалом постраждали 5 людей. До медичних закладів доставлені 4 травмованих», — зазначив він.



За уточненою інформацією, серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.



Крім того, пошкоджено дитячий садок.



Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7. Синєгубов зазначив, що госпіталізована 41-річна жінка. Також по допомогу звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані тяжкості.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 21 травня обстрілювала населені пункти Донецької області. В результаті атак є жертва та постраждалі.