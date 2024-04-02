БПЛА атакували російські підприємства у Татарстані. В цьому районі збирають «шахеди»

БПЛА дісталися Татарстану

Сьогодні, 2 квітня, БПЛА літакового типу атакували російські підприємства у місті Єлабуга у Татарстані (РФ). Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.



«Вперше від початку "СВО" дрони атакували Татарстан — два БПЛА прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську. За словами місцевих, близько шостої ранку вибухи також пролунали на території особливої економічної зони "Алабуга", яка розташована під містом. Дісталося заводу та гуртожитку. Попередньо є постраждалі», — йдеться у повідомленні.



Раніше стало відомо, що у Татарстані розгорнуто масштабне виробництво «шахедів». Ударні дрони-камікадзе виробляють у спеціальній економічній зоні «Алабуга».



Варто зазначити, що зона атак безпілотників розширилася більш ніж на 1200 км. Наприклад, від Харкова до Єлабуги понад 1400 км.



За попередньою інформацією, 6 людей постраждали після атаки БПЛА на місто Єлабуга у Татарстані. Нагадаємо, 1 квітня російський Бєлгород вкотре потрапив під обстріл. Унаслідок атаки дев'ятеро цивільних зазнали поранень.