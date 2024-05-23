Безпілотники атакували підприємства у Татарстані: триває евакуація, аеропорти призупинили роботу

БПЛА у Татарстані. Кадр з відео

Сьогодні вдень, 23 травня, над Казанню (Республіка Татарстан –РФ) помічений невідомий безпілотник. Через це евакуюють співробітників казанського хімічного підприємства «Оргсинтез». Про це пишуть російські Telegram-канали ASTRA та Mash.



Як стало відомо, над нафтопереробними підприємствами «Танеко» та ТАИФ-НК у Нижньокамську лунає повітряна тривога. Також триває евакуація працівників етиленового комплексу ЕП-600 «Нижньокамськнафтохіма».



Аеропорт міста закрив повітряний простір через загрозу атаки безпілотників. Також тимчасово не приймає та не відправляє рейси повітряна гавань Казані. Крім того, казанські рейси переспрямовані на запасні аеродроми Самари, Внуково, Ульяновська та Чебоксар.



В російському військовому відомстві повідомляють, що близько 14:00 ППО збила дрон над територією Республіки Татарстан.



За попередньою інформацією, збили легкомоторний літак А-22, який переробили під безпілотник. Можливі цілі — НПЗ «Танеко» і завод «Оргсинтез».



Схожим БПЛА на початку квітня атакували територію підприємства в Єлабузі, на якому збирають ударні безпілотники «Шахед»/«Герань».



Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 23 травня внаслідок детонації безпілотника загинула жінка, також є пошкодження.