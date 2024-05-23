Глава Нацполиции объяснил, как может проходить задержание мужчины без военного билета вне дома

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский пояснил алгоритм действий полицейских в случае отсутствия документов у мужчин, находящихся вне дома.



Действия полицейского будут зависеть от того, какие именно документы отсутствуют у мужчины.



«Например, у гражданина есть документ, удостоверяющий его личность, однако отсутствует военно-учетный документ. В таком случае полицейский документирует этот факт, после чего с целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы направляет в ТЦК и СП», — сказал он в интервью «Интерфаксу-Украина».



При этом он подчеркнул, что этот алгоритм работает в случае, если обращение ТЦК в подразделение полиции о доставке именно этого человека не поступало.



«Другой случай: если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК и СП поступало обращение по этому лицу, тогда у полицейского появляется право на осуществление административного задержания и доставку его в соответствующий ТЦК и СП», — пояснил Выговский.



Как пояснил глава Нацполиции, при установлении находящихся в розыске уклонистов полиция будет доставлять в ТЦК.



Он также отметил, что полицейский может задержать человека для установления личности, если у него отсутствуют военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность.



Глава Нацполиции уточнил, что в таком случае задержание может длиться не более трех часов.



Если человек будет пытаться сбежать от полиции или низ ТЦК, то может быть применена физическая сила для задержания.



«Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена его причастность к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)», — рассказал глава Нацполиции.

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