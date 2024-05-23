Глава Нацполіції пояснив, як може відбуватися затримання чоловіка без військового квитка поза домом

Голова Національної поліції України Іван Виговський пояснив алгоритм дій поліцейських у разі відсутності документів у чоловіків, які перебувають поза домом.



Дії поліцейського залежатимуть від того, яких саме документів немає у чоловіка.



«Наприклад, громадянин має документ, що засвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. У такому разі поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали направляє до ТЦК та СП», — сказав він в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».



При цьому Виговський наголосив, що цей алгоритм працює, якщо звернення ТЦК до підрозділу поліції про доставлення саме цієї людини не надходило.



«Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського з'являється право на здійснення адміністративного затримання та доставлення його до відповідного ТЦК та СП», — пояснив Виговський.



Очільник Нацполіції додав, що за виявлення ухилянтів, які перебувають у розшуку, поліція доставлятиме їх до ТЦК.



Він також зазначив, що поліцейський може затримати людину для встановлення особи, якщо у неї відсутні військово-облікові документи та документи, що засвідчують особу.



Виговський уточнив, що у такому разі затримання може тривати не більше трьох годин.



Якщо людина намагатиметься втекти від поліції або з ТЦК, то може бути застосована фізична сила для затримання.



«Вигляд та межі застосування таких заходів залежать винятково від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено його причетність до скоєння злочинів, то до особи, яка чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського, можуть бути застосовані такі примусові заходи, як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)», — розповів голова Нацполіції.

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