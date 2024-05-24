Украинские дроны повредили радиолокационную станцию РФ в Краснодарском крае: она фиксирует пуски ядерных ракет

Последствия атаки дронов на российскую РЛС «Воронеж-ДМ». Фото: соцсети

23 мая возле города Армавир в Краснодарском крае РФ украинские БПЛА повредили загоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ», которая входит в систему РФ раннего предупреждения о ракетном ударе. Об этом сообщил военный портал Defense Express.

Удары, в частности, пришлись по административным зданиям для размещения персонала и управления этой РЛС.

Особенность ситуации не только в функциональном предназначении, но и характеристиках самой «Воронеж-ДМ». Заявленная дальность целей составляет до 6 тысяч километров, при этом речь идет о баллистических и крылатых ракетах, а также «космических объектах».

В открытом доступе схема с зонами обзора показывает, что пораженная РЛС «Воронеж-ДМ» перекрывает зону обзора частично над временно оккупированным Крымом, но основной вектор обзора – Балканы и Средиземноморье как операционные зоны НАТО, а также Азия, включая Персидский залив.

В Telegram-канале офицера ВСУ «Полковник ГШ» отметили, что повреждены два здания и непосредственно антенное полотно на территории воинской части 41003, где расположен 818-й отдельный радиотехнический центр.

Эта ЗГРЛС в общей системе раннего обнаружения должна фиксировать пуски межконтинентальных ядерных ракет противника по всему земному шару. Цена «Воронеж-ДМ» – 111 миллионов долларов.

Напомним, утром 23 мая дроны атаковали воинскую часть 818-го отдельного радиотехнического центра в Краснодарском крае РФ, в результате чего там возник пожар.