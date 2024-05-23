Воинскую часть в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники — СМИ

Сегодня утром, 23 мая, дроны атаковала воинскую часть в Краснодарском крае Российской Федерации. В результате инцидента начался пожар. Об этом передает российский Telegram-канал ASTRA.



«БПЛА атаковали в/ч 818–го отдельного радиотехнического центра в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.





Известно, что в поселке Глубокий Краснодарского края беспилотники атаковали территорию в/ч 41003. После удара начался пожар, есть ли пострадавшие — неизвестно.



В ASTRA отметили, что данная войсковая часть относится к 818–му отдельному радиотехническому центру.



Ранее мы писали, что 23 мая над Казанью (Республика Татарстан — РФ) был замечен неизвестный беспилотник. В результате этого проходит эвакуация сотрудников казанского химического предприятия «Оргсинтез».