Українські дрони пошкодили радіолокаційну станцію РФ у Краснодарському краї: вона фіксує пуски ядерних ракет

Наслідки атаки дронів на російську РЛС «Воронеж-ДМ». Фото: соцмережі

23 травня біля міста Армавір у Краснодарському краї РФ українські БПЛА пошкодили загоризонтну радіолокаційну станцію «Воронеж-ДМ», яка входить до системи РФ раннього попередження про ракетний удар. Про це повідомив військовий портал Defense Express.

Удари, зокрема, припали по адміністративних будівлях для розміщення персоналу та управління цією РЛС.

Особливість ситуації не тільки у функціональному призначенні, а й характеристиках самої «Воронеж-ДМ». Заявлена дальність цілей становить до 6000 кілометрів, при цьому йдеться про балістичні та крилаті ракети, а також «космічні об'єкти».

У відкритому доступі схема із зонами огляду показує, що уражена РЛС «Воронеж-ДМ» перекриває зону огляду частково над тимчасово окупованим Кримом, але основний вектор огляду – Балкани та Середземномор'я як операційні зони НАТО, а також Азія, включаючи Перську затоку.

У Telegram-каналі офіцера ЗСУ «Полковник ГШ» зазначили, що пошкоджено дві будівлі та безпосередньо антенне полотно на території військової частини 41003, де розташований 818-й окремий радіотехнічний центр.

Ця ЗГРЛС у загальній системі раннього виявлення має фіксувати пуски міжконтинентальних ядерних ракет противника по всій земній кулі. Ціна «Воронеж-ДМ» – 111 мільйонів доларів.

Нагадаємо, вранці 23 травня дрони атакували військову частину 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї РФ, внаслідок чого там виникла пожежа.