В Донецкой области днем от российских обстрелов погибли три человека

За пятницу, 24 мая, российские войска убили трех человек в Донецкой области, еще 2 ранили. Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, под ударами армии РФ оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы.



В Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет. Предварительно, оккупант применил РСЗО и ствольную артиллерию.



Кроме того, войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на село Зеленое Поле. Под завалами разрушенного дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района.



Среди раненых от артиллерийских обстрелов — двое жителей поселка Новожеланное и города Красногоровки: 38-летняя женщина и 41-летний мужчина доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями.



Повреждены домовладения и хозяйственные постройки.



Прокуратура расследует дело о нарушении правил ведения войны.

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