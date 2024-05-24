Российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховской громаде повреждены 4 дома и промзона в Кураховке, дом и админздание в Остром; 2 управляемые авиабомбы захватчики сбросили на Курахово.



Краматорский район. В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны окрестности Константиновской громады.



Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и 3 админздания. В Нью-Йорке повреждены 33 частных дома. В Северске повреждены 3 дома и 2 нежилых здания.



Ранее мы писали, что за 23 мая россияне ранили 2 жителей Донецкой области – в городе Торецк.