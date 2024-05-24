На Донеччині вдень від російських обстрілів загинули троє людей

За п'ятницю, 24 травня, російські війська вбили трьох людей на Донеччині, ще 2 поранили. Як повідомили у прокуратурі Донецької області, під ударами армії РФ опинилися Бахмутський, Краматорський та Покровський райони.



У Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо, окупант застосував РСЗВ та ствольну артилерію.



Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на село Зелене поле. Під завалами зруйнованого будинку загинув 40-річний переселенець із Покровського району.



Серед поранених від артилерійських обстрілів — двоє мешканців селища Новобажане та міста Красногорівки: 38-річну жінку та 41-річного чоловіка доставлено до медичних закладів із осколковими пораненнями.



Пошкоджено домоволодіння та господарські споруди.



Прокуратура розслідує справу порушення правил ведення війни.

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