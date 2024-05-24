Донецк попал под обстрел утром 24 мая. Сначала было известно об одном пострадавшем.
Затем информация дополнилась.
По состоянию на вечер известно, что три человека пострадали в результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка. Об этом заявили в группировке «ДНР».
Утверждается, что ранения различной степени тяжести получили мужчины 76, 72 и 37 лет.
Повреждены пять домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также здание загса в Петровском районе столицы региона.
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Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения.