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Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)

24 мая 2024, 20:10

Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)

Донецк попал под обстрел утром 24 мая. Сначала было известно об одном пострадавшем. 

Затем информация дополнилась.

По состоянию на вечер известно, что три человека пострадали в результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка. Об этом заявили в группировке «ДНР». 

Утверждается, что ранения различной степени тяжести получили мужчины 76, 72 и 37 лет. 

Повреждены пять домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также здание загса в Петровском районе столицы региона.

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Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения. 

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