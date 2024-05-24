Донецк попал под обстрел утром 24 мая. Сначала было известно об одном пострадавшем.



Затем информация дополнилась.



По состоянию на вечер известно, что три человека пострадали в результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Утверждается, что ранения различной степени тяжести получили мужчины 76, 72 и 37 лет.



Повреждены пять домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также здание загса в Петровском районе столицы региона.

Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения.