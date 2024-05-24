Удар С-300 по типографии в Харькове: погибло 7 человек, сгорело 50000 книг

Россия ударила С-300 по типографии в Харькове: 7 погибших. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время вчерашнего удара России по Харьковской области погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг.







«Это демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. Российский террор должен проиграть. И для этого нужно только одно – решительность мировых лидеров», — написал украинский президент в соцсетях.



Он вновь отметил, что для противостояния российской агрессии, Украине необходима достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточно дальнобойные возможности наших воинов и достаточно смелые политические решения.



По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела С-300 горел цех печатного предприятия, погибли семеро человек, а также 21 человек пострадал.



Напомним, за сутки российские оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.