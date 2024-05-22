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Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске – Лубинец

22 мая 2024, 16:25

Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске – Лубинец

Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске: Лубинец. Фото: Новости Донбасса Россияне пытают и казнят гражданских в Волчанске: Лубинец. Фото: Новости Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские войска продолжают издеваться над гражданским населением в Волчанске Харьковской области.

Омбудсмен Украины подчеркнул, что это не новая практика, и россияне берут гражданских в заложники с 2014 года, они массово внедряют такую практику на всех временно оккупированных территориях Украины, которые они захватывают или захватили.

«По Волчанску, у нас уже есть подтвержденные факты, что россияне с начала новой попытки оккупировать Харьковскую область стали еще более жестокими к гражданскому населению: это и расстрел, и задержания, и казни, и пытки», — заверил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Он уточнил, что по данным Офиса Омбудсмена, в российском плену находятся не менее 14 тысяч гражданских, из которых подтверждено только 1700 человек.

Напомним, что ранее удалось спасти из-под обстрелов в Волчанской громаде еще шестерых местных жителей.

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