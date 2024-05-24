Правозахисники ООН розповіли про враження після спілкування з жителями прикордонних сіл Харківщини

По кілька днів ховалися у холодних, темних підвалах, без світла під час інтенсивних повітряних бомбардувань, ударів безпілотників та ракет, а також артилерійських обстрілів. Такі свідчення дали жителі прикордонних сіл Харківської області, куди у середині березня вторглися російські війська.



Як повідомляє Управління Верховного комісара з прав людини ООН, цілі громади викорінені та знищені, на сьогодні переселено понад 10 тисяч людей.



За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, щонайменше 35 мирних жителів вбиті і 137 людей зазнали поранень у Харківській області після того, як російські збройні сили почали наступ. Серед убитих або поранених у північній частині регіону, де бойові дії були найінтенсивнішими, більш ніж половина жертв віком від 60-ти років. Це свідчить про непропорційну кількість людей похилого віку в прикордонних і прифронтових районах, які в багатьох випадках або не могли, або не бажали залишати свої будинки навіть в умовах швидкого погіршення ситуації з безпекою.



«З 10 травня наші команди з ММПЛУ опитали 90 переселених цивільних осіб і відвідали кілька місць, які зазнали атак. Деякі не змогли дістатися до укриттів або навіть потрапити до підвалу. Люди розповідали, що бачили своїх сусідів убитими чи пораненими. Дехто говорив, що ситуація така погана, що вони вирішили ризикнути пройти кілька кілометрів, щоб дістатися місця евакуації», — розповіла прессекретарка УВКПЛ Елізабет Тросселл на пресконференції.



Місцева влада та волонтери зважилися на серйозний ризик, щоб допомогти вразливим людям дістатися безпечного місця. 16 травня за спроби вивезти мирних жителів із села Бугаївка постраждали двоє медпрацівників, двоє водіїв швидкої допомоги та місцевий чиновник.



Вранці 19 травня російські збройні формування завдали удару по базі відпочинку у селищі Черкаська Лозова під Харковом. Менш ніж через 20 хвилин по цьому місцю завдали повторного удару, коли поліція та медичні працівники вже були на місці, щоб надати допомогу постраждалим. Спостерігачі ММПЛУ відвідали це місце та задокументували загибель щонайменше шести цивільних осіб, десятки людей дістали поранення.



Багато хто з евакуйованих із Вовчанська та інших районів прибули до Харкова, який також страждає від обстрілів. У четвер, 23 травня, по Харкову завдано численних ракетних ударів, внаслідок яких загинули семеро цивільних, а ще 21 людина дістала поранення.



В Управлінні закликали Росію «неухильно дотримуватись усіх норм міжнародного права щодо ведення бойових дій і негайно припинити напади на Україну».