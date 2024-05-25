«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка

В группировке «ДНР» заявили о ночном обстреле оккупированного Донецка. Сообщается, что в ночь на 25 мая на улице Порт-Артурной ранен 31-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.



Также утверждается, что ночным обстрелом повреждены кровля и остекление в частном доме Куйбышевского района.



Как сообщалось, за 24 мая из-за российских обстрелов погибли трое жителей Донецкой области: двое — в Северске и один — в Зеленом Поле. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения — в Торецке и Красногоровке.