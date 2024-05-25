«ДНР» заявила про нічний обстріл окупованого Донецька

В угрупуванні «ДНР» заявили про нічний обстріл окупованого Донецька. Повідомляється, що в ніч проти 25 травня на вулиці Порт-Артурній поранено 31-річного чоловіка. Його госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.



Також стверджується, що нічним обстрілом пошкоджено покрівлю та скління у приватному будинку Куйбишевського району.



Як повідомлялося, за 24 травня через російські обстріли загинули троє жителів Донецької області: двоє — у Сіверську і один — в Зеленому Полі. Ще 2 особи в області за добу зазнали поранень — у Торецьку та Красногорівці.