В оккупированном Крыму ночью ракеты попали по центру связи армии РФ

Украинский удар ракетами ATACMS в ночь на 24 мая пришелся по военному объекту пограничной службы ФСБ РФ в оккупированном Крыму. Речь идет об объекте российских оккупантов под Алуштой в районе поселка Семидворье.



Об этом пишет «Радио Свобода», ссылаясь на спутниковые снимки. Кадры низкого разрешения (3 метра/пиксель) указывают на места предполагаемого попадания ракет.



Власти оккупированного полуострова признали, что несколько украинских ракет поразили цели на земле. При этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что попадания пришлись на «пустующий объект хозяйственного назначения».