В окупованому Криму вночі ракети влучили в центр зв'язку армії РФ

Український удар ракетами ATACMS у ніч проти 24 травня припав по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ РФ в окупованому Криму. Йдеться про об'єкт російських окупантів під Алуштою в районі селища Семидвір'я.



Про це пише «Радіо свобода», посилаючись на супутникові знімки. Кадри низької роздільної здатності (3 метри/піксель) вказують на місця передбачуваного попадання ракет.



Влада окупованого півострова визнала, що кілька українських ракет вразили цілі на землі. При цьому глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що потрапляння припали на «порожній об'єкт господарського призначення».