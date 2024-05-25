Обстрелы Донецкой области не прекращаются: куда били российские войска

За сутки российские войска нанесли 1863 удара по Донецкому региону. Полиция задокументировала военные преступления России в 9 городах и селах. Попадания снарядов зафиксированы в городах Красногоровка, Торецк, Северск, поселках Дробышево, Новожеланное, селах Зеленое Поле, Ильиновка, Рубцы, Тарасовка.



Разрушены или повреждены 29 гражданских объекта: 13 жилых домов, админздания, предприятия, гараж, автомобили, газопровод, ЛЭП.

В Северске оккупанты убили двух мирных жителей, повредили 4 частных дома.

На Зеленое Поле сброшена авиабомба. Как сообщалось, в результате погиб один мирный житель.



По Новожеланному оккупант ударил из артиллерии, ранил человека. Повреждены два админздания, частный дом, хозяйственные постройки.

Ее один раненый — в Красногоровке, экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал его в больницу.

Авиаудар бомбой КАБ-500 оккупанты нанесли по Ильиновке. Пострадали 7 частных домов, перебиты коммуникации.