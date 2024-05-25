Днем в Донецкой области — новые «прилеты»: погибла женщина

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область 25 мая — есть жертвы среди гражданских.



После обеда армия РФ обстреляла из артиллерии Зализное Торецкой громады — там погибла 40-летняя женщина, повреждены по меньшей мере 3 частных дома. Об этом рассказали в Донецкой ОВА.



Утром под артобстрел попала Марьинская громада: 2 человека ранены в Звездном, еще 1 — в Красногоровке.



Кроме того, стало известно об одном раненом в результате обстрелов Лимана.



За сутки российские войска нанесли 1863 удара по Донецкому региону. Полиция задокументировала военные преступления России в 9 городах и селах. Попадания снарядов зафиксированы в городах Красногоровка, Торецк, Северск, поселках Дробышево, Новожеланное, селах Зеленое Поле, Ильиновка, Рубцы, Тарасовка.



