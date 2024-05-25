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Вдень на Донеччині — нові «прильоти»: загинула жінка

25 травня 2024, 17:00

Вдень на Донеччині — нові «прильоти»: загинула жінка

Вдень на Донеччині — нові «прильоти»: загинула жінка

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область 25 травня — є жертви серед цивільних.

Після обіду армія РФ обстріляла з артилерії Залізне Торецької громади — там загинула 40-річна жінка, пошкоджені щонайменше 3 приватні будинки. Про це розповіли у Донецькій ОВА.

Вранці під артобстріл потрапила Мар'їнська громада: 2 людей поранено у Зоряному, ще 1 — у Красногорівці.

Крім того, стало відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу Лимана.

За добу російські війська завдали 1863 ударів по Донецькому регіону. Поліція задокументувала військові злочини Росії у 9 містах та селах. Попадання снарядів зафіксовано у містах Красногорівка, Торецьк, Сіверськ, селищах Дробишеве, Новожеланне, селах Зелене Поле, Іллінівка, Рубці, Тарасівка.

 

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