Удар по гипермаркету в Харькове: возросло количество погибших и пострадавших

Россияне атаковали Харьков бомбами 25 мая. Фото: Олег Синегубов

В Харькове в результате вчерашнего бомбового удара российских сил по гипермаркету «Эпицентр» число погибших значительно увеличилось. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«14 человек погибли и 43 человека пострадали в результате попадания по торговому гипермаркету», — отметил он.





По словам главы региона, над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб — задействовано около 200 спасателей.



Ранее мы писали, что 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. По состоянию на 23:00 известно о пяти погибших, 39 пострадавших, еще 17 человек считаются пропавшими без вести.