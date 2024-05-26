Удар по гіпермаркету в Харкові: зросла кількість загиблих та постраждалих

Росіяни атакували Харків бомбами 25 травня. Фото: Олег Синєгубов

У Харкові внаслідок вчорашнього бомбового удару російських сил по гіпермаркету «Епіцентр» кількість загиблих значно зросла. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«14 людей загинули та 43 особи постраждали внаслідок влучання у торговоельний гіпермаркет», — зазначив він.





За словами очільника регіону, над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб — залучили близько 200 рятувальників.



Раніше ми писали, що 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. Станом на 23:00 відомо про п'ятьох загиблих, 39 постраждалих, ще 17 людей вважаються зниклими безвісти.