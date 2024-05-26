Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей

Украинские пограничники на одном из направлений ликвидировали дрон российских оккупантов, который пытался ударить по спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Уничтожили fpv-дрон и спасли жизнь побратимам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что украинские пограничники на Южном направлении обезвредили вражеский беспилотник со взрывчаткой, который летел в сторону спасателей.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю, с 19 по 26 мая, уничтожили 8900 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники.