Более 9 тысяч российских оккупантов и 86 танков: появились данные о потерях России за неделю

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю, с 19 по 26 мая, уничтожили 8900 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк.
«За неделю с 19 по 26 мая 2024 года потери противника составили около 8900 человек личного состава и 1246 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.
Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что украинские разведчики продолжают уничтожать российскую технику на передовой. Недавно военнослужащие ликвидировали сразу несколько единиц техники армии РФ.
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