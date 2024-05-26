Более 9 тысяч российских оккупантов и 86 танков: появились данные о потерях России за неделю

Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю. Инфографика: Александр Павлюк

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю, с 19 по 26 мая, уничтожили 8900 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк.



«За неделю с 19 по 26 мая 2024 года потери противника составили около 8900 человек личного состава и 1246 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.



Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:

личного состава 8900 человек ликвидировано,

86 танков,

173 боевых бронированных машин,

266 артиллерийских систем,

9 РСЗО,

11 средств ПВО,

3 самолета,

1 корабль,

270 БПЛА оперативно-тактического уровня,

5 крылатых ракет,

388 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

34 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что украинские разведчики продолжают уничтожать российскую технику на передовой. Недавно военнослужащие ликвидировали сразу несколько единиц техники армии РФ.