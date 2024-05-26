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Более 9 тысяч российских оккупантов и 86 танков: появились данные о потерях России за неделю

26 мая 2024, 14:59

Более 9 тысяч российских оккупантов и 86 танков: появились данные о потерях России за неделю

Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю. Инфографика: Александр Павлюк Появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю. Инфографика: Александр Павлюк

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю, с 19 по 26 мая, уничтожили 8900 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк.

«За неделю с 19 по 26 мая 2024 года потери противника составили около 8900 человек личного состава и 1246 единиц вооружения и военной техники», — отметил он.

Общие боевые потери противника на 19-26.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 8900 человек ликвидировано,
  • 86 танков,
  • 173 боевых бронированных машин,
  • 266 артиллерийских систем,
  • 9 РСЗО,
  • 11 средств ПВО,
  • 3 самолета,
  • 1 корабль,
  • 270 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 5 крылатых ракет,
  • 388 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 34 единицы специальной техники. 

Ранее мы писали, что украинские разведчики продолжают уничтожать российскую технику на передовой. Недавно военнослужащие ликвидировали сразу несколько единиц техники армии РФ

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