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Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників

26 травня 2024, 15:45

Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників

Українські прикордонники на одному з напрямків ліквідували дрон російських окупантів, який мав вдарити по рятувальниках. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

«Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські прикордонники на південному напрямку знешкодили ворожий безпілотник із вибухівкою, що летів у бік рятувальників.

Раніше ми писали, що Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки.

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