Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників

Українські прикордонники на одному з напрямків ліквідували дрон російських окупантів, який мав вдарити по рятувальниках. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що українські прикордонники на південному напрямку знешкодили ворожий безпілотник із вибухівкою, що летів у бік рятувальників.



Раніше ми писали, що Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки.