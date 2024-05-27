В Донецкой области за сутки погибли пять гражданских, трое — пострадали

За минувшие сутки, 26 мая, российские оккупанты атаковали населенные пункты Донецкой области. По уточненной информации, в регионе пять гражданских погибли, также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 26 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке, а также в городе Часов Яр», — написал он.



По словам Филашкина, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1978 человек, получили ранения — 4925. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в результате российской атаки на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая уже установлена гибель 14 человек и ранение 44 людей.