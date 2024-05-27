На Донеччині за добу загинули п'ятеро цивільних, троє постраждали

Минулої доби, 26 травня, російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. За уточненою інформацією, у регіоні п'ятеро цивільних загинули, також є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 в Антонівці, по 1 у Сіверську, Красногорівці, а також у місті Часів Яр», — написав він.



За словами Філашкіна, ще троє людей в області за добу дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1978 осіб, зазнали поранень — 4925. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові 25 травня вже встановлено, що загинули 14 людей та поранені 44.