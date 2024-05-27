В Оренбургской области РФ упал беспилотник

Под российским Орском, расположенным в Оренбургской области, произошло падение дрона. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.
Известно, что беспилотник упал в Новоорском районе, точное место его падения не называется. Неподалеку проходит государственная граница России и Казахстана.
Информация о пострадавших и погибших не поступала.
Кроме того, украинскому изданию «РБК-Украина» сообщил источник, что беспилотник поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-М».
«Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — рассказал источник.
Сейчас уточняются последствия удара.
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