В Оренбурзькій області РФ упав безпілотник

Під російським Орськом, що в Оренбурзької області, сталося падіння дрона. Про це передає ТАСС із посиланням на джерело в уряді регіону та Telegram-канал АСТРА.
Відомо, що безпілотник упав у Новоорському районі, точне місце його падіння не називається. Неподалік проходить державний кордон Росії та Казахстану.
Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Крім того, українському виданню «РБК-Україна» повідомило джерело, що безпілотник вразив ворожу загоризонтну станцію радіо «Воронеж-М».
«Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів-камікадзе», — розповіло джерело.
Наразі уточнюються наслідки удару.
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