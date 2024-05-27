В Оренбурзькій області РФ упав безпілотник

Під Орськом Оренбурзької області впав безпілотник. Фото: Telegram-канал Астра

Під російським Орськом, що в Оренбурзької області, сталося падіння дрона. Про це передає ТАСС із посиланням на джерело в уряді регіону та Telegram-канал АСТРА.



Відомо, що безпілотник упав у Новоорському районі, точне місце його падіння не називається. Неподалік проходить державний кордон Росії та Казахстану.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Крім того, українському виданню «РБК-Україна» повідомило джерело, що безпілотник вразив ворожу загоризонтну станцію радіо «Воронеж-М».



«Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів-камікадзе», — розповіло джерело.



Наразі уточнюються наслідки удару.



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