ССО на Харківському напрямку вбили 11 російських військових і захопили в полон трьох

Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) України здійснили успішний наліт на позиції російських окупантів у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі відомства ССО ЗС України.



Внаслідок успішної операції українські військовослужбовці знищили 11 російських солдатів, ще трьох взяли в полон.



«Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати рук, адже тоді матимуть шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на "вантаж 200"», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські прикордонники на одному з напрямків ліквідували дрон російських окупантів, який мав вдарити по рятувальниках.