Россия подтвердила, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

Россия впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Как сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, об этом говорится в письме министерства обороны РФ, которое получил Владимир Рощин, отец Виктории.



В письме указано, что журналистка находится на территории РФ. Других сведений нет. Письмо, датированное 17 апреля, отец получил примерно 22 апреля. Поэтому он обращался в Международный комитет Красного креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.



Томиленко отметил, что раньше запросы родственников Виктории к российским властным органам оставались без ответов.



Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.



По словам родных журналистки, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где находится. Первое заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа. Семья также зарегистрировала официальное дело об исчезновении в СБУ, Минреинтеграции и Офисе омбудсмена 21 сентября.



НСЖУ требует немедленного и безусловного освобождения из плена Виктории Рощиной и других незаконно захваченных журналистов.