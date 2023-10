На оккупированной территории пропала без вести журналистка Виктория Рощина

Украинская журналистка Виктория Рощина пропала без вести во время поездки на оккупированные территории. Об этом сообщает The Daily Beast.



Ее родственники и друзья не могут с ней связаться с 3 августа, когда та уехала на оккупированную россиянами территорию.



Семья журналистки боится, что ее удерживают россияне.



«Для моей дочери журналистика — самая важная вещь в жизни, она очень предана своей специальности. После первого плена я просил ее остановиться, говорил: „Вико, я буду платить твою зарплату, только, пожалуйста, не иди на фронт“, но она была тверда, неустанна — она не могла прекратить освещать для своих читателей новости этой войны с оккупированных территорий», -рассказал ее отец Владимир Рощин.



По его словам, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где находится. Первое заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа. Семья также зарегистрировала официальное дело об исчезновении в СБУ, Минреинтеграции и Офисе омбудсмена 21 сентября.



«Украинская Служба безопасности подтвердила нам, что Викторию взяли в плен россияне. Чиновники говорят нам, что в российских тюрьмах есть много „замороженных“ украинских арестантов, среди которых может быть и она», — отметил Рощин.



Российская активистка, одна из основательниц правозащитной организации «Мемориал» Светлана Ганнушкина заявляет, что подала запрос о местонахождении Рощиной в офис российской омбудсменки по правам человека Татьяны Москальковой.



«К сожалению, пока я ответа не получила. На ответ может пойти больше месяца, запросов много», — сообщила она The Daily Beast.



Главная редакторка УП, где публиковала материалы Рощина, призвала украинские власти и сделать все возможное, чтобы найти журналистку.



11 марта 2022 года hromadske опубликовало текст Рощиной, в котором она рассказывает, как живет временно оккупированный Энергодар.



Затем журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более трех недель ежедневно обстреливают российские войска.



16 марта стало известно, что Викторию задержали, вероятно, силовики ФСБ России. По данным свидетелей, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.



21 марта 2022 года российские оккупанты отпустили захваченную в плен журналистку hromadske Викторию Рощину.



В ноябре 2022 года Виктория Рощина попала в краткий список Courage in Journalism Awards.