Росія підтвердила, що утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину

Росія вперше визнала, що утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, про це йдеться у листі міністерства оборони РФ, який отримав Володимир Рощин, батько Вікторії.



У листі зазначено, що журналістка перебуває на території РФ. Інших відомостей немає. Лист, датований 17 квітня, батько отримав приблизно 22 квітня. Тож звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї поки немає.



Томіленко зазначив, що раніше запити родичів Вікторії до російських владних органів залишалися без відповідей.



Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.



За словами рідних журналістки, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні спілкувалися з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала де перебуває. Першу заяву про її зникнення подали до українських правоохоронних органів 12 серпня. Сім'я також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Мінреінтеграції та Офісі омбудсмена 21 вересня.



НСЖУ вимагає негайного та безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиною та інших незаконно утримуваних журналістів.