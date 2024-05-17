Россия через «Россотрудничество» увеличивает расходы на программы для иностранных «журналистов, блоггеров и молодежи». Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.



«"Россотрудничество" - это структура созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей - больше, чем за весь 2023-й», — говорится в сообщении.



В рамках своих программ «Россотрудничество» ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе на временно оккупированные территории тысячи молодых «представителей общественно-политических кругов» из зарубежья.



ЦНС отмечает, что на территории России иностранные «журналисты» проходят обучение в новостном агентстве Sputnik и в газете «Комсомольская правда».



В дальнейшем они становятся ячейками пропагандами в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира.



Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что пропагандисты ответственны за войну в Украине не меньше, чем российские солдаты, добавляя, что сообщить о пропагандисте можно по ссылке.



Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отчитался об очередном десанте «иностранных журналистов из разных уголков мира», которые приехали к нему на пресс-конференцию в захваченный Россией Донецк.