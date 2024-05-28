Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Сегодня, 28 мая, Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Этот договор стал одиннадцатым для Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией», — отметил он.



По словам главы украинского государства, документ включает в себя не менее 977 миллионов евро военной помощи Украине в этом году, а также Бельгия обязуется оказывать поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.



Кроме того, соглашение гарантирует своевременную помощь в сфере безопасности, поставку современной бронетехники, оборудования для нужд ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по артиллерийским боеприпасам и военную подготовку.



«Документ также предусматривает оборонно-промышленную кооперацию, поддержку Формулы мира Украины, усиление санкций против России, возмещение ущерба, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики. Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО», — добавил президент.



Зеленский поблагодарил премьер-министра и всех бельгийцев за их неизменную и долгосрочную поддержку Украины.



Как известно, Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Испанией.



Накануне Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.



Ранее мы писали, что Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». Такая поддержка необходима, чтобы остановить Владимира Путина.



