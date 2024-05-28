Сьогодні, 28 травня, Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки. Цей договір став одинадцятим для Києва. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.



«Сьогодні у Брюсселі ми з прем'єр-міністром Олександром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку та довгострокову підтримку між Україною та Бельгією», — зазначив він.



За словами глави української держави, у документі передбачено щойнайменше 977 мільйонів євро військової допомоги Україні цього року, а також Бельгія зобов'язується надавати підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.



Крім того, угода гарантує своєчасну допомогу у сфері безпеки, постачання сучасної бронетехніки, обладнання для потреб ВПС та ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції з артилерійських боєприпасів та військову підготовку.



«Документ також передбачає оборонно-промислову кооперацію, підтримку Формули світу України, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки. Україна та Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО», — додав глава держави.



Зеленський подякував прем'єр-міністру та всім бельгійцям за їхню незмінну та довгострокову підтримку України.



Як відомо, Україна вже уклала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Іспанією.



Напередодні Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки.



Раніше ми писали, що Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перший літак має бути поставлений до кінця року. Така підтримка потрібна, щоб зупинити Володимира Путіна.



