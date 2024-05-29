Армія РФ втратила під Бахмутом дві гармати та укриття

Під Бахмутом Донецької області українські прикордонники знищили дві гармати, укриття та живу силу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«FPV-дронами бійці бригади «Помста» «розібрали» на металобрухт 2 ворожі гаубиці Д-30 і Д-20 на Бахмутському напрямку», — йдеться в повідомленні.



За уточненою інформацією, військовослужбовці за допомогою квадрокоптера Mavic та ударних дронів знищили укриття та живу силу загарбників.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку, як і раніше, залишається важка ситуація, зараз там фіксують вісім бойових зіткнень. Сили оборони продовжують докладати зусиль для стабілізації ситуації на цьому напрямку.