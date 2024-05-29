РФ вдарила ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

Сумська область потрапила під російський обстріл сьогодні, 29 травня. В результаті атаки є жертви та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
«З території РФ здійснено ракетний удар по Краснопільській громаді. Попередньо, загинули дві людини, троє — дістали поранення», — йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що пошкоджений будинок культури та адміністративні будівлі.
Нині на місці працюють усі необхідні служби.
Раніше ми писали, що 29 травня вночі війська Росії обстріляли Краматорськ.
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