РФ вдарила ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі

Сумська область потрапила під російський обстріл сьогодні, 29 травня. В результаті атаки є жертви та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.



«З території РФ здійснено ракетний удар по Краснопільській громаді. Попередньо, загинули дві людини, троє — дістали поранення», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що пошкоджений будинок культури та адміністративні будівлі.



Нині на місці працюють усі необхідні служби.



Раніше ми писали, що 29 травня вночі війська Росії обстріляли Краматорськ.