Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Последствия удара по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала всех погибших

29 мая 2024, 20:00

Последствия удара по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала всех погибших

Последствия удара по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала всех погибших

В Харькове завершены поисковые работы в строительном гипермаркете «Эпицентр», по которому армия РФ нанесла авиаудары 25 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая. Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории», — написал Клименко в Telegram.

По его словам, криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились и предоставили биологические образцы для экспертиз 16 родственников пропавших без вести. Также к поискам были привлечены кинологи. Служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

По окончательным данным, в результате российских ударов по «Эпицентру» погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Места
Харьков

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение
19:45
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
14:58
В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский
10:35
Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно
23:37
Главное за день: Обстрел Дружковки. Бельгия передаст Украине F-16 к концу года
22:10
Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»
16:58
СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего «рублевую зону» на оккупированном Донбассе
23:09
Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации
22:49
«ДНР»: Пять человек ранены из-за обстрелов
21:33
В оккупации росгвардейцы задержали 7 человек якобы за помощь ВСУ
21:10
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
20:22
В Макеевке облили краской памятник погибшему боевику «ДНР»
16:50
РФ развернула масштабную информационную кампанию к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт. Что известно
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
09:15
«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка
23:28
Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах
20:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)
все новости
23:31
Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение
23:08
В Украине расследуют крупную систему пыток заключенных
22:20
В Украине 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные через «Резерв+»
21:00
Зеленский назвал направления на фронте, где Россия продолжит наиболее активно атаковать
20:00
Последствия удара по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала всех погибших
19:45
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
19:00
В Торецке устанавливают личности погибших после российского авиаудара
17:59
ГУР нанесли удары по российским оккупантам и их технике на Харьковском направлении
17:10
Лиман оказался под атакой РФ: был «прилет» в жилую застройку, восемь пострадавших
16:35
Краматорск частично остался без газа из-за атаки армии РФ
16:31
Россияне 28 мая скинули 10 авиабомб на населенные пункты Донецкой области: это антирекорд
15:58
В Украине разработали робота «Лють» для штурма российских позиций
15:04
На Донетчине приняли решение об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов. Где она будет проходить
14:58
В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский
12:56
Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине на более 1 миллиард евро
11:59
РФ ударила ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие
11:58
Российская авиация ночью скинула авиабомбы на Селидово: есть погибшие и раненая, среди жертв подросток
11:37
Армия РФ восемь раз штурмовала Белогоровку, ситуация напряженная — Лысогор
10:58
Три района Донецкой области находились под ударом российских сил: Филашкин рассказал детали
10:35
Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно
все новости
ВИДЕО
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено) Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
29 мая, 19:45
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса Россия атаковала Краматорск: Одна из ракет застряла в земле, есть повреждения
29 мая, 09:53
Войска РФ ударили по Алексеево-Дружковке. Фото: Новости Донбасса Армия РФ ударили авиабомбой по окрестностям Дружковки: трое человек пострадали, среди них — ребенок
28 мая, 14:57
Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар Взрывы в Луганске: в оккупированном городе — крупный пожар
27 мая, 21:10
Спасение тяжелораненого мужчины в Красногоровке. Фото: кадр из видео «Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину
27 мая, 15:01
Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
26 мая, 22:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор