Последствия удара по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала всех погибших

В Харькове завершены поисковые работы в строительном гипермаркете «Эпицентр», по которому армия РФ нанесла авиаудары 25 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая. Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории», — написал Клименко в Telegram.



По его словам, криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились и предоставили биологические образцы для экспертиз 16 родственников пропавших без вести. Также к поискам были привлечены кинологи. Служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.



По окончательным данным, в результате российских ударов по «Эпицентру» погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.