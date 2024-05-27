В Харькове снова возросло количество жертв после удара РФ по «Эпицентру»

Возросло количество погибших в Харькове. Фото: Олег Синегубов

В результате массированного удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Количество погибших возросло до 18, ранены 48 человек», — отметил он.



Кроме того, по информации Синегубова, без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.





Глава региона ранее сообщал, что всего на сейчас в больницах находится 21 человек, среди них один 13-летний подросток – у него состояние средней тяжести с положительной динамикой.



Также известно о 2 пострадавших, они в реанимации в тяжелом состоянии.



Напомним, 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами. В момент атаки там находилось много людей. По состоянию на 16:11 26 мая было известно о 16 погибших. Над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб — задействовано около 200 спасателей.



Также министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.