Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Харькове снова возросло количество жертв после удара РФ по «Эпицентру»

27 мая 2024, 15:17

В Харькове снова возросло количество жертв после удара РФ по «Эпицентру»

Возросло количество погибших в Харькове. Фото: Олег Синегубов Возросло количество погибших в Харькове. Фото: Олег Синегубов

В результате массированного удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове увеличилось количество погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Количество погибших возросло до 18, ранены 48 человек», — отметил он.

Кроме того, по информации Синегубова, без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.



Глава региона ранее сообщал, что всего на сейчас в больницах находится 21 человек, среди них один 13-летний подросток – у него состояние средней тяжести с положительной динамикой.

Также известно о 2 пострадавших, они в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 25 мая российские оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами.  В момент атаки там находилось много людей. По состоянию на 16:11 26 мая было известно о 16 погибших. Над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб — задействовано около 200 спасателей.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что более 16 часов продолжалась ликвидация пожара

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Олег Синегубов
Места
Харьков
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
09:15
«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка
23:28
Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах
20:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)
20:00
В рядах «ДНР» начались чистки, Россия сокращает зарплаты учителям на оккупированной части Херсонщины — дайджест ►
14:33
Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок
13:32
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ: оккупанты их обвиняют в «покушении на убийство»
11:53
Появилось видео уничтожения батареи С-400 на оккупированной Донетчине
08:40
Российская армия потеряла за сутки более 1200 военных и 80 единиц техники
23:34
Главное за день: Россия обстреляла Харьков. Между «Л-ДНР» и РФ установили особую зону
22:06
Взрывы на Крымском полуострове: в Алуште начался пожар
18:45
Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области
17:07
ВСУ ударили по позициям ПВО РФ под оккупированным Донецком: уничтожены ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЭС снова на грани блэкаута, отключилась наружная воздушная линия — Энергоатом
15:36
В результате обстрелов Горловки один человек погиб, еще 11 пострадали
14:18
Партизаны обнаружили технику оккупантов в Евпатории — АТЕШ
13:45
На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС
все новости
16:15
Из оккупированной Донетчины вернули 11-летнего ребенка, который два года не видел родных
15:17
В Харькове снова возросло количество жертв после удара РФ по «Эпицентру»
15:01
«Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину
14:35
Удар по РЛС «Воронеж-М» в РФ: появились спутниковые снимки последствий
13:45
РФ ударила по Лиману ракетой и авиабомбами: пострадали две женщины
13:18
ССО на Харьковском направлении убили 11 российских военных и захватили в плен троих
12:47
Участвовала в мероприятиях в поддержку России: «начальницу отдела образования ЛНР» осудили на 10 лет
12:46
Евросоюз ввел санкции против Медведчука
11:58
Армия РФ атаковала Антоновку с помощью дрона, а на Пивничное скинула четыре авиабомбы
10:55
Спасатели более семи часов тушили масштабный лесной пожар вблизи Щурового: он возник из-за обстрелов РФ
10:44
Российскую Орловскую область атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие
10:30
Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента российского ГРУ
09:59
В Оренбургской области РФ упал беспилотник
09:10
Российская авиация ночью сбросила авиабомбу на Селидово: повреждены частные дома
09:07
В Донецкой области за сутки погибли пять гражданских, трое — пострадали
08:51
Российские войска оккупировали село и продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов Донетчины – DeepState
23:20
Три жителя Донецкой области погибли и двое ранены в результате обстрелов за день
23:00
Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское
22:12
Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
17:45
РФ с начала года сбросила на Украину 10 000 КАБов — Минобороны
все новости
ВИДЕО
Спасение тяжелораненого мужчины в Красногоровке. Фото: кадр из видео «Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину
27 мая, 15:01
ССО на Харьковском направлении убили 11 российских военных и захватили в плен троих ССО на Харьковском направлении убили 11 российских военных и захватили в плен троих
27 мая, 13:18
Момент удара по «Эпицентру». Кадр из видео Момент удара по «Эпицентру» в Харькове: видео с камер наблюдения
26 мая, 22:12
Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей Пограничники уничтожили российский дрон, летевший в сторону спасателей
26 мая, 15:45
Последствия обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: прокуратура Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали
25 мая, 23:35
Последствия обстрела в Белгороде. Фото: соцсети Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые
25 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор