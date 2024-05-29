Наслідки удару по гіпермаркету у Харкові: поліція ідентифікувала всіх загиблих

У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яким армія РФ завдала авіаударів 25 травня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Поліція ідентифікувала усі 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів, завданих російськими військовими у суботу, 25 травня. Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали у попелі, оперативно ідентифікували за допомогою ДНК-лабораторії», — написав Клименко в Telegram.



За його словами, криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулися та надали біологічні зразки для експертиз 16 родичів зниклих безвісти. Також до пошуків було залучено кінологів. Службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.



За остаточними даними, внаслідок російських ударів по «Епіцентру» загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення.