Из российского плена вернулась молодая мариупольчанка Марьяна Чечелюк

Из российского плена удалось вернуть Марьяну Чечелюк — 24-летнюю следовательницу из Мариуполя.



После завершения учебы в Харьковском национальном университете внутренних дел девушка вернулась в родной Мариуполь. Там она стала следователем и выполняла обязанности около года, до начала полномасштабного вторжения.



Марьяну и ее младшую сестру депортировали во время оккупации города весной 2022 года. Младшую сестру родителям удалось вернуть в семью сразу.



А Марьяну депортировали во время эвакуации из убежищ «Азовстали». Из фильтрационного пункта Марьяну перевезли в СИЗО оккупированного Донецка, два месяца ее держали в одиночной камере. Впоследствии российские военные удерживали полицейскую в Еленовской колонии, тюрьме в Мариуполе и Таганроге.

31 мая Украина и Россия провели обмен пленными. В Украину вернулись 75 украинцев.