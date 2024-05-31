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З російського полону повернулася молода маріупольчанка Мар'яна Чечелюк

31 травня 2024, 17:25

З російського полону повернулася молода маріупольчанка Мар'яна Чечелюк

З російського полону повернулася молода маріупольчанка Мар'яна Чечелюк

З російського полону вдалося повернути Мар'яну Чечелюк — 24-річну слідчу з Маріуполя.

Після завершення навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ дівчина повернулася до рідного Маріуполя. Там вона стала слідчою та виконувала обов'язки близько року до початку повномасштабного вторгнення.

Мар'яну та її молодшу сестру депортували під час окупації Маріуполя навесні 2022 року. Молодшу сестру батькам вдалося повернути до родини одразу.

 А Мар'яну депортували під час евакуації зі сховищ «Азовсталі». З фільтраційного пункту Мар'яну перевезли до СІЗО окупованого Донецька, два місяці її тримали в окремій камері. Згодом російські військові утримували поліцейську в Оленівській колонії, в'язниці у Маріуполі та Таганрозі.

31 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. В Україну повернулися 75 українців.

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Полонені РФ Мар'яна Чечелюк

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