Возвращение мамы и бабушки бывшей военнопленной. Фото: Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал у себя в Telegram, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной.



«Семья уже встречала светлый праздник Пасхи вместе на родной земле. Однако этого могло не произойти, потому что россияне угрожали не отпустить женщин, но они все оставили и просто убежали оттуда», — заявил Омбудсмен Украины.

Возвращение мамы и бабушки бывшей военнопленной. Фото: Лубинец

Ранее Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец во Всемирный день свободы прессы (печати) напомнил, что Россия совершила 589 преступлений против журналистов и медиа в Украине.



Напомним, в российском плену находятся 28 тысяч граждан Украины. Предлагается создать коалицию для возвращения гражданских.