Оккупированные поселки Старомихайловка и Луганское попали под обстрел: есть жертвы

На оккупированной Донетчине произошел обстрел. Фото: ДАН

Сегодня, 31 мая, на оккупированной территории Донецкой области раздавались взрывы, есть информация о «прилетах». В частности, в поселках Старомихайловка и Луганское есть жертвы, также один человек с травмами доставлен в медицинское учреждение. Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



Как отмечается, в Старомихайловке в результате обстрелов полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки, два легковых автомобиля на ул. Ивана Марченко, Фрунзе и Калинина. Также есть погибшие — две женщины и мужчина. Еще одной женщине диагностировали контузию, ее доставили в донецкую больницу.

Кроме того, в поселке Луганское погибла пенсионерка.



Ранее мы писали, что временно оккупированный поселок Александровка, который находится под контролем самопровозглашенной «ДНР» 29 мая попал под обстрел. Есть пострадавший.