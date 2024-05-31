Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупированные поселки Старомихайловка и Луганское попали под обстрел: есть жертвы

31 мая 2024, 18:27

Оккупированные поселки Старомихайловка и Луганское попали под обстрел: есть жертвы

На оккупированной Донетчине произошел обстрел. Фото: ДАН На оккупированной Донетчине произошел обстрел. Фото: ДАН

Сегодня, 31 мая, на оккупированной территории Донецкой области раздавались взрывы, есть информация о «прилетах». В частности, в поселках Старомихайловка и Луганское есть жертвы, также один человек с травмами доставлен в медицинское учреждение. Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Как отмечается, в Старомихайловке в результате обстрелов полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки, два легковых автомобиля на ул. Ивана Марченко, Фрунзе и Калинина. Также есть погибшие — две женщины и мужчина. Еще одной женщине диагностировали контузию, ее доставили в донецкую больницу.

Кроме того, в поселке Луганское погибла пенсионерка.

Ранее мы писали, что временно оккупированный поселок Александровка, который находится под контролем самопровозглашенной «ДНР» 29 мая попал под обстрел. Есть пострадавший. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Люди
Алексей Кулемзин
События
Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:45
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
18:27
Оккупированные поселки Старомихайловка и Луганское попали под обстрел: есть жертвы
17:06
В захваченном Мариуполе украинские партизаны подожгли автомобиль оккупантов
15:47
В Крыму дроны СБУ ударили по российской РЛС стоимостью 100 млн долларов
13:43
Местный житель Алушты зарезал двух военнослужащих РФ
23:32
Главное за день: РФ продвигается на Донбассе. Украине разрешают бить по территории России
23:29
Взрывы в оккупированном Первомайске: начался пожар
15:40
Проводит «мобилизацию» на оккупированной Луганщине: начальница «военкомата ЛНР» может получить срок
14:46
«Атеш»: В Мариуполе смертельно отравили оккупантов из «МВД ДНР», среди погибших – офицеры РФ
13:38
В захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян
12:16
Ночная атака на оккупированный Крым: потоплен российский лоцманский катер «Мечта»
11:55
В Луганске двое российских оккупантов похитили и убили 23-летнюю девушку
09:55
Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и дронами: поражены два российских катера «Тунец»
23:31
Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение
19:45
Взрыв в оккупированном Донецке: ударили по зданию с российскими военными (дополнено)
14:58
В результате обстрела оккупированного поселка Донетчины пострадал один гражданский
10:35
Большинство жителей оккупированного Лисичанска остается без воды. Что известно
23:37
Главное за день: Обстрел Дружковки. Бельгия передаст Украине F-16 к концу года
22:10
Больше не «Шахтар»: оккупанты изменили эмблему клуба на «Донбасс-Арене»
16:58
СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего «рублевую зону» на оккупированном Донбассе
все новости
18:45
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
18:27
Оккупированные поселки Старомихайловка и Луганское попали под обстрел: есть жертвы
18:19
Их улица не раз попадала под мощный огонь РФ: на Донетчине полицейские спасли пожилую женщину и ее сына
18:03
Следователи установили личность «вагнеровца», который создал на Донетчине агентурную сеть
17:25
Из российского плена вернулась молодая мариупольчанка Марьяна Чечелюк
17:06
В захваченном Мариуполе украинские партизаны подожгли автомобиль оккупантов
16:59
Германия предоставит еще одну систему Patriot Украине
16:32
В Украине увеличилась мобилизация после принятия закона — Зеленский
15:47
В Крыму дроны СБУ ударили по российской РЛС стоимостью 100 млн долларов
14:59
Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении
14:32
Украина вернула тела 212 павших украинских военнослужащих
14:18
Российские оккупанты обстреляли поселок Дробышево на Донетчине: пострадали три человека
13:46
Украина и Россия провели обмен пленными: домой вернулись больше 70 защитников и четверо гражданских
13:43
Местный житель Алушты зарезал двух военнослужащих РФ
13:18
Пограничники под Бахмутом уничтожили 4 пушки, 2 автомобиля и 2 склада БК российских оккупантов
12:33
Российская армия продвинулась в Часовом Яре и возле села Новопокровское в Донецкой области – DeepState
11:57
Армия РФ скинула на Пивничное авиабомбу и обстреляла Красногоровку: Филашкин рассказал о последствиях атак
11:25
СБУ задержала коллаборантку, которая помогала россиянам оккупировать Авдеевку
10:59
Из Луганской области эвакуировались четверо людей, в регионе остаются полсотни гражданских
10:39
Силы обороны ночью атаковали порт «Кавказ» и нефтебазу в Краснодарском крае РФ: возник масштабный пожар
все новости
ВИДЕО
Спасение пожилой женщины и ее сына в селе Воздвиженка. Фото: кадр из видео Их улица не раз попадала под мощный огонь РФ: на Донетчине полицейские спасли пожилую женщину и ее сына
31 мая, 18:19
Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении Военнослужащие уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении
31 мая, 14:59
Возращенные из российского плена украинцы. Фото: Офис президента Украины Украина и Россия провели обмен пленными: домой вернулись больше 70 защитников и четверо гражданских
31 мая, 13:46
Ракетный удар РФ по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти Ракетный удар россиян по пятиэтажке в Харькове: число погибших возросло до пяти
31 мая, 10:20
Спасение тяжелораненой женщины в Лимане. Фото: кадр из видео В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину
30 мая, 16:53
Дроны ГУР потопили два российских катера «Тунец». Фото: кадр из видео Морские дроны ГУР уничтожили два российских катера «Тунец»
30 мая, 10:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор