Ранковий обстріл селища на Донеччині: одна людина загинула, троє поранені

У селищі Дробишеве Краматорського району загинула щонайменше одна людина, троє поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, російські війська вранці чотири рази обстріляли селище — ущент знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.



Російські окупанти за минулу добу атакували чотири райони Донецької області. Зокрема, на Північне скинули авіаційну бомбу. Як наслідок – однин постраждалий та пошкодження.