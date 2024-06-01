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За ночь Россия выпустила по Украине 53 ракеты и 47 дронов — что удалось сбить

01 июня 2024, 08:51

За ночь Россия выпустила по Украине 53 ракеты и 47 дронов — что удалось сбить

Украинские защитники ликвидировали 81 воздушную цель РФ. Войска страны-оккупанта выпустили по Украине несколько видов крылатых ракет в количестве 35 штук и 46 ударных дронов, сообщают Воздушные силы. В ночь на 1 июня часть из них была сбита.

«В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель — 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатых ракеты «Калибр», 1 крылатую ракету «Искандер-К», 46 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed».

Всего оккупант выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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