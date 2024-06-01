За ніч Росія випустила по Україні 53 ракети та 47 дронів — що вдалося збити

Українські захисники ліквідували 81 повітряну ціль РФ. Війська країни-окупанта випустили по Україні кілька видів крилатих ракет у кількості 35 штук і 46 ударних дронів, повідомляють Повітряні сили. У ніч на 1 червня частина з них була збита.



«В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль — 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136"», — йдеться у повідомленні.



Як повідомляється, у ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Shahed».



Загалом окупант випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.



Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.